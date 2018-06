Will zná recept na šťastné manželství

Will Smith nominovaný na Oscara za roli boxera Muhammada Aliho ve filmu Ali se nebojí s kráskou z filmu Matrix Reloaded pohádat - protože z dlouhodobého hlediska je to prý ku prospěchu věci.

"Když se mi například nelíbí Jadiny boty, klidně jí je zkritizuji. A ona si zase nenechává pro sebe, když se jí nelíbí nějaká moje písnička," říká podle agentury WENN zkušený ženáč Will Smith, který v současné době čelí soudní žalobě ze strany bývalé hospodyně za 1640 neproplacených hodin.

Dodává, že žádná z jeho předchozích přítelkyň se v tomto směru jeho nynější ženě nevyrovná. Pinkettová je Smithovou druhou manželkou a mají spolu dvě děti.

Byl bych dobrým prezidentem

Vedle dobrých rad se Smithovi honí v hlavě i politické ambice. Je dokonce přesvědčen o tom, že by se mohl stát prvním černošským prezidentem USA. "Lidé se smějí, ale kdybych si to vzal do hlavy, do patnácti let bych byl prezidentem. A mám pocit, že dobrým prezidentem," říká sebevědomě hvězda filmů Mizerové 2, Wild Wild West, Nepřítel státu nebo Muži v černém.