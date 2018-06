Will Smith má po krk akčních filmů

Právě akční trháky Den nezávislosti, Muži v černém nebo Já, robot vynesly nadměrně vyvinutému Willu Smithovi slávu. Pro tento typ filmů se rozhodl jako malý chlapec, kdy doslova hltal Hvězdné války.

Hercův šestiletý syn Jaden však podobnou oblibu v akčním sci-fi nesdílí. Začalo ho velmi nudit, že na otce musí koukat jako na hrdinu zachraňující svět před vetřelci a padouchy. Will Smith přiznal, že také kvůli synovi přijal roli v romantické komedii Hitch, která brzy vstoupí do kin. V ní se opět objeví jako agent, v tomto případě však seznamovací.

"Touhu dělat filmy ve mně vzbudil film Hvězdné války. Proto jsem chtěl natočit takové snímky jako Den nezávislosti a Muži v černém, které by měly stejný vliv na malé děti jako tehdy na mne. Ale když můj syn Jaden uviděl film Já, robot, řekl mi, táto, je to fakt dobré, ale ty už nikdy nezachraňuj svět. Po tom jsem se rozhodl natočit Shark Tale a Hitch. Potřeboval jsem trochu změnu," přiznal Will Smith v rozhovoru pro britský magazín Empire Will Smith.

Ačkoliv si tedy letos herec akční filmy odpustil, v roce 2006 se k nim vrátí. Natočí totiž Affirmative Action a Tonight, He Comes.