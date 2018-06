Čeští muzikanti jsou nejlepší, říká Will.i.am z Black Eyed Peas

"Vy jste z České republiky? Tam jsou ti nejlepší muzikanti na světě," řekl Will.i.am v Paříži českým novinářům. V Praze byl v roce 2012, když tu ve studiu Smečky natáčel muziku pro svůj televizní dokument o připravě písně Reach for the Stars, která hrála na Marsu z vozítka Curiosity (více čtěte zde). Na práci s českým symfonickým orchestrem nikdy nezapomene.

"Já pracuji s orchestry z celého světa, ale ten orchestr v České republice byl pravděpodobně nejtalentovanější skupinou lidí, se kterou jsem kdy pracoval. Protože oni aniž by tu muziku předtím slyšeli, hráli rovnou z listu, ale nehráli jako roboti. Nehráli to bez duše," řekl Will.i.am na akci, která se ovšem vůbec netýkala jeho hudební činnosti.



Slavný producent, raper a dýdžej se už léta věnuje designu. Stal se kreativním ředitelem společnosti Intel, navrhl vlastní řadu brýlí nebo třeba pouzdra na iPhone a nyní ho ke spolupráci přizvala značka Lexus.

Ta v Paříži odhalila vůz nazvaný "NX by Will.i.am", na němž se leader Black Eyed Peas podílel. Sám nejvíc vyzdvihoval čtyři kamery umístěné na voze, které umožňují snímat panoramatické záběry a zobrazovat je na displeji chytrého telefonu.

Will.i.am s vozem, na jehož finální podobě se podílel.

Bez telefonu, tabletu nebo jiné technologické hračky Will.i.ama téměř neuvidíte. Také jeho další krok v designu má být zaměřen na počítače, především laptopy. "Zaměřím se na spotřební elektroniku. Hlavně na počítače, které nosíte," řekl. Styl, móda a technologie mají totiž podle něj jít ruku v ruce.



Zároveň se ale neuzavírá ani duchovnímu světu. "I s technologiemi mám něco, čemu bych se chtěl věnovat. A to je buddhismus. Rád bych pronikl do buddhismu. Je to jiný způsob komunikace, vnímání energie," řekl pro Revue iDNES.