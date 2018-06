Whoopi: Menopauza je rána přes čumák

"Hned je mi fajn, hned zase špatně, pak horko, zima, je to šílený. Jsem doslova omráčená, jak to změnilo moje ženství," řekla Whoopi internetovému portálu ContactMusic.

Přechod Sestře v akci naboural také její sexuální život. "Můj sexuální chtíč se naprosto změnil. V jednu chvíli se nemůžu dočkat a za pár minut chlapi ženu od sebe, ať neotravujou," postěžovala si Goldbergová.

"Když tvrdím starým dobrým přátelům, že pro mě nejsou ti praví, ať se klidí z mého života. V tu chvíli jsem mimo," omlouvá se s úsměvem herečka svému okolí.

"Svým způsobem je to nádherné a osvobozující. Menopauza je ale každopádně pořádná rána přes čumák. Nejde si ji naplánovat, žádné odpočítávání. Prostě jednoho dne z ničeho nic udeří," překvapuje Whoopi stárnutí.

"Celé roky jsem si stěžovala a přála si, abych přestala co nejdřív menstruovat. A když to teď přichází, zjišťuju, jak moc s tím bylo spojeno mé ženství. Je to fakt těžký," uzavírá svou zpověď Goldbergová.