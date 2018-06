Whoopi bude žvýkat konvalinky

K mání by žvýkačky, vyráběné podle originální receptury slavné herečky a zaměstnanců její potravinářské společnosti Hoop, měly být již během ledna příštího roku.



Sedmačtyřicetiletá Goldbergová je tak další z mnoha hollywoodských hvězd, které se rozhodly investovat do potravinářského průmyslu. Podobně jako například Linda Grayová, známá jako Sue Ellen ze seriálu Dallas, která obohatila pulty supermarketů o několik vlastních druhů zmrzliny, přichází i Whoopi s vlastními originálními příchutěmi. Pro hrátky s chutí si ovšem nevybrala polárkové dorty, ale žvýkačky. Hájí totiž názor, že žvýkat se bude pořád. Počítá také s tím, že se ke žvýkačce časem uchýlí i mnoho kuřáků.



"Na žvýkání není nic špatného. Uvolňuje se vám při něm do těla mnoho látek, které vás pak uklidňují. A že to vypadá neesteticky a nevychovaně? No, a co? Je daleko rozumnější strčit si do pusy žvýkačku, která navíc v mnoha ohledech pomáhá i proti zubnímu kazu, než si zapálit cigaretu, která dokáže s vaším zdravím skutečně zamávat," myslí si hvězda filmu Sestra v akci, pro níž je žvýkání vášní již od pěti let.



Na dotaz, jak přišla právě na příchuť konvalinek nebo pampelišek, jen stroze odpovídá, že chtěla být prostě originální. Zeleninové se jí zdály nechutné a ovocné dělá každý.







