Whitney znovu nastupuje do léčebny

Jedenačtyřicetiletá hvězda popmusic má s alkoholem a drogami problémy již delší dobu.

Veřejně se k nim přiznala v roce 2002, všechny dosavadní pokusy o vyléčení však byly zatím neúspěšné.

Naposledy před rokem utekla z odvykacího střediska už po pěti dnech.

Minulý měsíc byla hospitalizována v Paříži, když ji cestou na dovolenou do Španělska postihly zažívací a střevní potíže. Údajně šlo o otravu zkaženým jídlem.

V lednu měla nedaleko Atlanty menší dopravní nehodu, když narazila zezadu do městského autobusu.

Houstonová proslula po celém světě na přelomu 80. a 90. let hity jako Saving All My Love For You nebo rolí v úspěšném filmu Tělesný strážce s Kevinem Costnerem (a dalším megahitem I Will Always Love You).