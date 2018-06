Whitney se vrací do světa showbyznysu

Whitney Houstonová Whitney Houstonová

"Jsem rozhodnuta začít se sebou konečně něco dělat. Už nemůžu dál žít v ústraní a být neustále spojována s výstřelky svého posledního manžela. Začínám opět zpívat. A také hodlám ke svým čtrnácti televizním a filmovým rolím přidat co nejrychleji spoustu dalších, daleko kvalitnějších a propracovanějších. Již půl roku docházím na všemožné zklidňovací terapie a léčení. Je ze mě již naprosto jiný člověk a to vám všem dokážu," řekla zpěvačka na tiskové konferenci při podpisu nové exklusivní nahrávací smlouvy."Nikomu už nedovolím, aby mi kazil život. Moje okolí už mi nesmí dál kálet na hlavu. Ke svým nadcházejícím narozeninám jsem si nadělila dárek, který byl dlouho mým snem. Mohu teď konečně opět začít zpívat naplno," dodala Whitney.Po mnoha problémech s policií kvůli údajnému užívání a držení drog, po několika letech strávených ve stínu svého manžela Bobbyho Browna, se maminka dcery Cissy, dříve také modelka a příležitostná herečka, vrací opět na hvězdné nebe. Smlouva se společností Arista na šest alb nových hitů a dvě výběrové kompilace vynese zpěvačce více než sto miliónů dolarů."Začínáme točit již letos na podzim. Whitney je podle nás ve velmi dobrém stavu a rozhodně na tom není ani z části tak špatně, jak se o ní mluvilo a psalo v médiích. Je plná pohody, energie a především chuti do práce," sdělil prezident hudebního vydavatelství Arista Antonio Reid, který se zároveň ujal produkce zpěvaččina nového alba.