Whitney se poprala s manželem

Na incidentu při párty mají údajně svůj podíl oba. Devětatřicetiletá Whitney svému o šest let mladšímu manželovi vyčetla, že flirtuje s jinou ženou a už řádně opilý Boby ji začal škrtit.Whitney se ubránila tím, že mu rozbila hlavu popelníkem. Akční manželská scéna tím však neskončila. Boby si počkal, až Whitney dojde ke skleněným dveřím a hodil do nich lahev piva. Střepiny z rozbitých dveří sice Whiteny zasypaly, ale nic vážného se jí nestalo.Zpěvák Boby Brown není žádný svatoušek. Nedávno byl odsouzen za opakované řízení automobilu pod vlivem alkoholu k podmínečnému osmiletému trestu odnětí svobody.Whitney měla dlouhodobý problém s drogami. Sama uvedla, že příčinou bylo její "těžké dospívání". Asi proto, že jako ještě nedospělá dívka vydělala svůj první milion dolarů a stala se slavnou.Po delším mlčení pokládala za nutné vysvětlit svým fanouškům fámy, které se o ní v bulvárním tisku nakupily."Ano, pila jsem alkohol, kouřila mariuhuanu, užívala kokain a jiné drogy. Povzbuzovaly mě a tak jsem je vyzkoušela. Ale nechci umřít. Nejsem sebevražedkyně, jsem člověk, který má všechno, co si lze přát. Nyní se každý den modlím, abych měla odvahu se držet daleko od toho svinstva," uvedla před časem.Černá hvězda, která zazářila ve filmu Osobní strážce po boku Kevina Costnera, šokovala v roce 2001 své fanoušky při výročním koncertu Michaela Jacksona v Madison Square Garden svou vyzáblostí. Přičítalo se to právě drogám. Psalo se nicméně také o tom, že je anorektička, což je choroba, při níž tělo po dlouhé době drastického hubnutí hladověním odmítá přijímat jakékoliv jídlo.Pohromou je pro ni také její spor s otcem, jedenaosmdesátiletým Johnem Houstonem, který na ni loni na podzim podal žalobu na 100 milionů dolarů. Otec ji pomohl v okamžiku, kdy byla na letišti Havajských ostrovů spolu s manželem přistižena s nezveřejněným množstvím marihuany. Byla obžalována z přechovávání drog, ale žaloba byla posléze stažena. Otec ji také v té době pomohl uzavřít výhodnou smlouvu s nahrávací společností Arista Records, což nebylo tak snadné, protože Whitney nedodržovala podmínky svých kontraktů.Žalobu na Whitney pokládá právník Johna Houstona Lucio Petrucelli za oprávněnou. "Jde o jednoduchý případ. Johnova firma pro Whitney vykonala určitou práci a ona za ni nezaplatila," řekl v rozhovoru pro týdeník Star.