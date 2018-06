Whitney Houstonová shání bydlení. Zn. 20+1

Whitney Houstonová Whitney Houstonová

"Chci pryč a hodně daleko od těch lidských trosek, které si život neužívají, ale jen packají. Jedině stovky mil od nich snad budu mít konečně klid," řekla Whitney.Zpěvačka, která svoji filmovou kariéru nastartovala snímkem Osobní strážce, by se chtěla usadit nejraději někde v Evropě. Podle všeho by ale, jak sama říká, nepohrdla ani "malým domečkem" v některé z afrických civilizovaných zemí. Kde se jí však "domeček", který by si představovala, nejlépe minimálně s dvaceti pokoji, podaří sehnat, je zatím ve hvězdách."Asi mám dost značné požadavky, ale přesto mi realitní agenti z Portugalska a Francie už poslali několik vcelku slušných nabídek," prozradila herečka, která se ještě před několika málo měsíci topila v alkoholu a drogách.Nyní už je ale podle všeho v pořádku a hodlá začít nový život. Zda si ho ovšem představuje po boku manžela Bobbyho Browna, který ji do většiny problémů zavlekl, prozatím tají. Rozhodně v něm ale počítá se svojí devítiletou dcerkou Bobbi Kristinou.Whitney nedávno podepsala multimilionovou smlouvu s nahrávací společností na natočení několika alb, která jí a dceři zaručí spokojený život a rozhodně je uživí. Zda u toho bude také manžel a tatínek Bobby, ukáže čas.