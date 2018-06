Whitney Houstonová se rozvádí

Zpěvačka o rozvodu informovala v úterý. Reagovala tak na zprávy, že se Brown mezi přáteli vychloubá, že "už má Whitney dost a definitivně na ni kašle". Jak se ovšem zdá, opak je pravdou. O rozvod totiž požádala sama dvaačtyřicetiletá hvězda Osobního strážce, kde excelovala s Kevinem Costnerem.

Pár je v centru zájmu médií prakticky od své svatby. Během vzájemného soužití s násilnickým rockerem se z čokoládové krásky, která v roce 1994 prodala 180 milionů písňových alb, stala lidská troska závislá na drogách a alkoholu. Násilnický Brown se dostal až do vězení, když manželce dokazoval, kdo je doma pánem a pořídil jí několik monoklů i zlomených kostí.

Začátkem roku do médií prosákla zpráva, že se Bobby dokáže na koncertech pěkně odvázat, takže zvládne v zákulisí "obšťastnit" i několik dívek za večer. Podle NY Daily News to potvrdil jeden z pořadatelů Bobbyho koncertů: "Když se ho jedna z dívek, kterými byl obklopen, zeptala, co na jeho chování říká manželka, jen odvětil, že už spolu dlouho nebudou, protože se rozvádí."

Hudební odborníci nevylučují, že díky zpřetrhání svazků s manželem by se Houstonové mohl podařit comeback mezi pěvecké hvězdy první velikosti.