Whitney Houstonová jede znovu v drogách

Fotografie pořídila zpěvaččina švagrová Tina Brownová v sídle Whitney a Bobyho Browna v Atlantě.

Dvaačtyřicetiletá Houstonová odmítla snímky komentovat. Zpěvačka podle švagrové trpí utkvělými představami, že ji ovládají démoni.

„Kouří crack denně. Každý večer se naloží do vany a dopřeje si svůj kokainový dýchánek, nikdy ho nevynechá,“ šokovala svět Tina Brownová.

Sestra Bobbyho Browna, která v minulosti také holdovala drogám, tvrdí, že interpretka hitu I Will Always Love You trpí halucinacemi, často se křižuje a také si ubližuje. Věří totiž, že jí napadají démoni.

„Pravda musí vyjít najevo. Whitney nikdy nepřestala s drogami. Cpe se jimi den co den. Každý v jejím okolí se děsí chvíle, kdy to přežene a předávkuje se,“ řekla Brownová britskému deníku. „Leží na podlaze a křičí na mě, jestli taky vidím ty démony. Potřebuje hodně rychle pomoc, jinak to s ní dopadne špatně,“ dodává švagrová.

Houstonová slavila úspěch hlavně na přelomu osmdesátých a devadesátých let, kdy prodala více jak sto milionů alb. Úspěch jí zaručil také film Bodyguard, ve kterém zazářila po boku Kevina Costnera.