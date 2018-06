Whitney Houstonová je kost a kůže

Tvůrci videoklipu totiž museli Houstonové k dokonalosti pomoct virtuálně. Počítačová technika přidala zpěvačce pár kilogramů a její vyhublé tělo decentně zaoblila.



Zpěvaččini manažeři měli dokonce vážné obavy z reakcí fanoušků, kteří by Whitney spatřili takovou, jaká ve skutečnosti je. Proto i oni digitální zásah do zevnějšku Whitney podpořili.



Vše ale nasvědčuje tomu, že z Whitney zbyly kost a kůže kvůli její několikaleté závislosti na drogách. Černá zpěvačka, která zazářila i na filmovém plátně po boku Kevina Costnera v Osobním strážci, svou vyzáblostí poprvé šokovala v roce 2001 na výročním koncertu Michaela Jacksona.



Devětatřicetiletá zpěvačka se už několik let zmítá v závislosti na kokainu. Společně se svým manželem Bobby Brownem se také dostala do potíží s policií, když v její tašce našla letištní kontrola několik jointů marihuany.



Střídavě média přináší zprávy o tom, že se Whitney daří se závislostí bojovat, a naopak, že padá stále hlouběji. Mezi poslední patří informace, že vyčerpaná Whitney zkolabovala a několik dnů bezvládně přežívala v křečích. Objevili se také

zvěsti o tom, že ji kokain připravil o hlas a že "kokrhající" zpěvačku zachraňují zvukaři.