Whitney Houston ztratila hlas během koncertu

10:38 , aktualizováno 10:38

Whitney Houston je zpátky a s novou deskou I Look To You se znovu snaží dobýt celý svět. V New Yorku se představila toto úterý, živé vystoupení ale pokazila ztráta hlasu, jež se dostavila po třetím songu.