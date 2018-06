Whitney Houston se vrátila domů, pohřeb bude v sobotu v New Jersey

Rakev dopravilo do New Jersey letadlo producenta Tylera Perryho. Z letiště ji odvezla limuzína k domu smutku v Newarku krátce před půlnocí. I přes pokročilou hodinu se tu sešlo na padesát fanoušků se svíčkami, kteří hráli zpěvaččiny písně a skandovali její jméno. Oslavovali tak návrat Whitney Houston domů.

Fanoušci vítali Whitney Houston doma. Tělo Whitney Houston přivezla zlatá limuzína.

Zpěvačka zemřela v hotelovém pokoji v Beverly Hills v noci ze soboty na neděli.

Okamžitě se začalo spekulovat o příčině smrti. V neděli byla provedena pitva, její výsledky ale policie dosud nezveřejnila (více čtěte zde). V pondělí svolala tiskovou konferenci, ale ani tam nepadly žádné informace.

"Whitney Houston našel ve vaně jeden člen jejího týmu, který zavolal hotelovou ochranku. Vytáhli ji z vany, ale když přijeli záchranáři, byla v bezvědomí a nereagovala," řekl poručík Mark Rosen.

Odmítl komentovat, zda se v jejím pokoji našly drogy, ani nenaznačil příčinu smrti. "V tuto chvíli to nevyšetřujeme jako vraždu. Nevíme příčinu smrti, ani neznáme okolnosti, které k ní vedly," dodal.

Sebevraždu rodina vylučuje

Asistent koronera Ed Winter prozradil, že ve zpěvaččině pokoji byly léky na předpis, ale odmítl sdělit jejich názvy a množství.

Nejpravděpodobnější příčinou smrti stále zůstává předávkování. Podle serveru TMZ sdělil koroner rodině, že v plicích zemřelé nebylo dost vody na to, aby za příčinu smrti prohlásil utopení. Když spadla do vany, byla podle něj už mrtvá.

Rodina Whitney Houston je přesvědčena, že šlo o nešťastnou náhodu. Její švagr Billy Watson řekl televizi ABC, že odmítají možnost sebevraždy. "Byla to náhoda. Ona by nikdy takto neodešla od dcery. Své dceři by to neudělala," řekl.

Whitney Houston a její dcera Bobbi Kristina (12. února 2011)

Osmnáctiletá Bobbi Kristina se od smrti matky dvakrát zhroutila, nyní je ale se svým otcem a daří se jí lépe. "Matčina smrt ji velmi zasáhla. Nicméně projdeme touto tragédií jako rodina," řekl Bobby Brown.