Whitney chtěla vydělat na svatbě Lizy Minelliové

9:35 , aktualizováno 9:35

Vysoké finanční požadavky byly důvodem, proč americká zpěvačka Whitney Houstonová na poslední chvíli zrušila účast na svatbě herečky Lizy Minelliové a Davida Gesta. Jak uvedl britský list The Sun, Whitney Houstonová, jejíž majetek se počítá v miliónech dolarů, požadovala za zazpívání svého hitu "The Greatest Love Of All" a na vlastní náklady v přepočtu více než šest miliónů korun.

