Whisky jako čistič odpadních vod

Místo glykolu nezbytného při biologickém procesu čištění odpadních vod používají technici ze zdejší čističky whisky už od října loňského roku. A ještě ušetří, jde totiž o pašovaný alkohol, který dostávají zdarma od místních celníků. Vyčištěné vody jsou pak vypouštěny do průlivu Öresund, který odděluje Dánsko od Švédska.Celní úřad v Helsingöru, který každoročně zabaví úctyhodné množství pašovaného alkoholu, dříve odesílal tento kontraband do likvidačního střediska v Nyborgu, vzdáleném kolem 200 kilometrů. I on tedy nyní ušetří, a to za dopravu, když jsou teď lahve se zabaveným alkoholem - otevřené, pod dohledem a jedna po druhé - vlévány do čisticího zařízení.Tam ovšem skončí jen ta levná whisky, zatímco zabavený alkohol proslulých značek se prodává v dražbě.Ceny alkoholu jsou v Dánsku a ve Švédsku mimořádně vysoké, a tak nutí mnoho spotřebitelů k pašování. Městu Helsingör proto podle zdejších celníků nehrozí, že by snad proud této ingredience pro jeho čističku odpadních vod vyschl.