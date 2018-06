Westwoodová se opět pustila do Kate: Měla by častěji nosit stejné šaty

Zatímco někteří módní policisté si častokrát vychutnají známé tváře, když se objeví na různých akcích ve stejných šatech, první dáma britské módy Vivienne Westwoodová má jiný názor. Upřednostňuje kvalitu před kvantitou a nemá problém s tím, že se šaty "recyklují".

Westwoodová je známá svým vztahem k ochraně přírody. Před týdnem módy v Londýně prohlásila, že Catherine se nemá obávat vzít si stejné šaty na více akcí.

"Nemusíte mít červené šaty jeden den a něco stejné v modré další. Nemám pro ni žádnou radu, přesto myslím, že by bylo skvělé, kdyby nosila stejné šaty znovu a znovu, protože to je velmi dobré pro životní prostředí a vyslalo by to velmi pěknou zprávu," řekla kmotra punku.

Přátelské upozornění se ale jaksi míjí účinkem, protože vévodkyně z Cambridge je známá tím, že častěji než jiné celebrity "recykluje" své outfity (více zde).

Westwoodová už v roce 2011 Catherine kritizovala kvůli make-upu. Nelíbily se jí příliš výrazné linky kolem očí (co všechno návrhářce vadilo, najdete zde).