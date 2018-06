Obamová se obléká hrozně, kritizuje první dámu USA Westwoodová

Obamové styl je hrozný a příliš konzervativní. Tak by se daly shrnout hlavní výtky kmotry punku Vivienne Westwoodové.

"Nemluvte o ní. To, co nosí, je hrozné. Nechci o tom mluvit. Opravdu, nemůžu," cituje návrhářku list New York Times.

Přesto ale nakonec styl manželky prezidenta Baracka Obamy okomentovala. Je to podle ní hezky vypadající dáma, ale ve srovnání s bývalou první dámou Jackie Kennedyovou jasně prohrává. Manželka prezidenta Kennedyho podle návrhářky uměla šaty nosit a vypadala v nich atraktivně.

"To je hlavním smyslem módy. Má pomáhat a ne z vás dělat více konzervativní osobu," dodala.

Westwoodová v minulosti kritizovala vévodkyni z Cambridge kvůli jejímu make-upu a nedávno ji také vybízela, aby nosila své šaty vícekrát (více zde).