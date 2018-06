Wesley Snipes, odsouzený na tři roky, zatím do vězení nenastoupí

9:43 , aktualizováno 9:43

Herec Wesley Snipes měl příští týden ve čtvrtek nastoupit svůj tříletý trest odnětí svobody. Ale do vězení nepůjde. Soud začátek žaláře odložil kvůli podezření z podjatosti. Neznamená to ale, že by se Hollywoodská hvězda svého trestu vyvarovala, za mříže na plnou dobu bude jednou stejně muset.