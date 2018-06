Wesleyho Snipese propustili z vězení, zbytek trestu stráví doma

Akční hrdina Wesley Snipes je důkazem, že ani hollywoodská hvězda se vězení nevyhne. Za daňové úniky dostal tři roky nepodmíněně a ani série odvolání nezabránila tomu, aby šel v roce 2010 za mříže.

Svůj trest si ve věznici s nejnižší ochranou v Pensylvánii odpykal téměř celý. Propustili ho až 2. dubna, kdy byl převezen do New Yorku. Zde stráví zbytek trestu v domácím vězení. Do 19. července bude žít ve vlastním domě, jeho osobní svoboda ale bude omezena.

Snipes byl odsouzen v roce 2008 za úmyslné krácení daní.

Wesley Snipes hrál trestance často, pak se jedním stal.

Podle rozsudku si od roku 1999 vydělal v přepočtu více než 720 milionů korun, ale zaplatil z nich jen malé nebo žádné daně. Vyhnul se zaplacení daní z příjmu ve výši více než 285 milionů korun.

Padesátiletý herec nikdy nepřiznal vinu a cítí se být podveden, daňoví úředníci ho prý záměrně oklamali.