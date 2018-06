Wesley Snipes bude v Praze lovit upíry bude v Praze lovit upíry

Letošní české jaro je ve znamení deště hvězd. Po pražských klubech se již více než týden potuluje Bruce W illis a někdy koncem března ho doplní Wesley Snipes.To již budeme všichni v aktuálním ohrožení života, protože kolem těchto dvou akčních hvězd se to vždy hemží zloduchy, střílením a neustálými explozemi. Snipes se nejvíce proslavil filmem Blade akčním thrillerem o poločlověku-poloupírovi, který jezdí světem a loví své nevlastní bratry a sestry, tedy úplné upíry. Aby nebyla mýlka, ti se vyskytují houfně všude od New Y orku až po Moskvu. Jeho kariéra je však daleko pestřejší. Má za sebou vpravdě poctivá herecká studia na Manhattan´ s High School for Performing Arts a později na State University of New Y ork. Pak následovalo tradiční intermezzo - živil se instalováním telefonů. Ale v roce 1986 dostal roli ve filmu Goldie Hawnové The W ildcat (česky T renérka) a také v jisté drobnosti, ale přesně takové, jaká mění osudy. Totiž v klipu Michaela Jacksona k písni Bad. Následovala série různorodých filmů, které sice nebyly žádné trháky, ale nové černošské hvězdě udělaly dobré jméno anavíc pověst herce schopného zvládnout vše od komedie přes romantické drama až po akční filmy. A pak následovaly právě honičky, střílečky a další podobné snímky, z nichž jmenujme jenom výběrem, protože jich bylo mnoho:Přepadení ve vzduchu, Demolition man, Mrtvá zóna, Blade, Šerifové a The Art of W ar. Kritika o něm říká, že kromě zřetelného hereckého nadání má jednu vlastnost, která ho předurčuje právě pro akční role - nikdo jiný snad neumí běhat a skákat s takovou elegancí jako on. Což zvýšilo výrazně popularitu jeho oblíbeného bojového umění, kterému se roky věnuje - africko-brazilskému způsobu capoeira.Druhý díl k populárnímu snímku Blade by měl navazovat na hlavní linku onoho prvního - tedy poločlověk-poloupír Blade (což je W esley Snipes) bojuje proti upírům pravým (v podstatě všichni ostatní). Mstí se tak za svou matku, kterou vysáli v době, kdy se malý Blade chystal na svět. Původní snímek byl velmi dokonalý především díky výpravě a kostýmům, kritika mu vyčítala několik slabších trikových momentů.