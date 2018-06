Wendy Zapletalová o těhotenství: Miminko nebylo plánované

"Pohlaví navíc známe teprve krátce, takže není vyloučeno, že všechno bude jinak. Pokud to bude chlapeček, bude to Karel po tátovi, pokud holčička, tak jí dáme jméno Melisa. A jestli jsem s pohlavím spokojená? No, hlavně chci, aby to bylo dítě zdravé," řekla iDNES.cz Wendy Zapletalová.

Zdraví si nepřeje náhodou. První týdny těhotenství protrpěla, lépe je jí až nyní. "Teď se cítím dobře, ale první tři měsíce jsem měla docela velké komplikace, nenesla jsem to úplně dobře, už se těším, až porodím, těším se na miminko."

Wendy Zapletalová

S výbavičkou prý zatím nepospíchá. Jak říká, všechno má svůj čas. "V tomhle jsem taky hodně pověrčivá, myslím, že všechny věci se mají kupovat až na konec, až bude všechno v pořádku. Teď na to ještě není čas."

Miminko údajně nebylo plánované, zřejmě i proto, že Wendy zná otce dítěte teprve krátce. "Známe se necelý rok, ale je to skvělý a úžasný člověk. Jsem strašně šťastná, že ho mám, lepšího kluka jsem nemohla potkat," míní o svém partnerovi, jehož příjmení by v budoucnu ráda nosila ve svých dokladech.

"Budu mít jiné příjmení, ale na to je ještě čas," uzavírá Wendy Zapletalová.