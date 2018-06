Z Wendy z VyVolených je lady s plechovkami ve vlasech, podívejte se

Snímky vznikly pro second hand Jany Chamlarové, jejíž módu čas od času obléknou na focení zpěvačka Klára Vytisková, moderátorka Lucie Borhyová či herečka Sandra Pogodová.

"To oblečení se sice vymyká civilu, ale o to víc vynikne na lidech, kteří se nebojí experimentovat. Na focení už Jana oblékala lidi z divadel i filmů, chodí si sem půjčovat i stylisté videoklipů. I já sem někdy zajdu kvůli práci, a protože mě jednou Jana oslovila, ať se v něčem nafotím, že si mě ráda vystaví, tak jsem do toho šla," řekla iDNES.cz Wendy Zapletalová, která se i nadále pohybuje v showbyznysu coby vizážistka a stylistka.

Focení s fotografem Martinem Linhartem, který si přezdívá Marty 68, tak měla plně ve své režii.

Česká kopie zpěvačky Adele Wendy Zapletalová

"Líčila jsem se sama, věděla jsem, jak to chci, a než bych někomu pořádně vysvětlila, co a jak, raději jsem si vystačila sama. Do focení jsem navíc šla s chutí a pro zábavu, a i proto si myslím, že se fotky vážně povedly," objasňuje Wendy, která tak svůdnými snímky chce dokázat, že i "sekáč" nabízí hezké oblečení. "V sekáči se dá určitě nejlíp nakoupit, je tam od všeho něco," vysvětluje zasvěceně.

Snímky Wendy Zapletalové, které se může s klidným svědomím začít říkat česká Adele, vznikly na vrakovišti v Satalicích. Místo, kde ani pes neštěkne, objektivu posloužilo výborně.