Wendy z kola ven! Kdo bude další?

FOTOGALERIE Z DUELU ZDE

Komentář Petra Zvěřiny ZDE

„Je to hra, nebudu se přetvařovat, nebudu brečet. Buď odejdu, nebo přijdu,“ prohlásil sympaticky Jindra při loučení se zbylou pěticí.

Zdá se, že ze všech Vyvolených si zachoval největší nadhled. Také přišel do Vily o měsíc později než ostatní. Ale nebude to jen tím, sází na svou trochu švihlou přirozenost, a tak nemusí na rozdíl od jiných nic předstírat, ani se snažit diváky u obrazovek účelově bavit. Baví se sám a tím i ostatní.

V Duelu „housenka“ Jindříšek sice zvítězil, ale na druhé straně žádná bomba to nebyla. Rozhodlo necelých čtyřicet tisíc hlasů v jeho prospěch. Ani celkový počet hlasů nebyl nijak výjimečný, spíše naopak. Tentokrát v Duelu totiž nebyl nikdo, kdo by vzbuzoval vysloveně averzi, a tak chyběly obvyklé protihlasy. Nepomohly ani zoufalé výzvy Vladka: Vraťte mi Wendy. Bude se muset bez ní obejít.

A jak to bude za týden? Jindra v přímém přenosu na rovinu přiznal, že mu ve Vile ještě vadí dva lidi: Vladko a Michal. Svůj názor jen těžko změní. Michal je přesvědčen, že do dalšího Duelu půjde on. Domnívá se, že je ohrožený zejména palcem od Kačenky, která mu ho minulý týden dát nemohla kvůli imunitě. Ale i ona sama se začíná trochu bát. „Vladko už mě od té doby, co jsem začala říkat své názory, tak nebere. Už mě dává stranou.“ Všichni mají o čem přemýšlet.