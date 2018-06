Wendy, Markéta: Udělali z nás jedlíky

"Zapletalová - Zapletalíková, to zní skoro stejně," smály se dívky po vzájemném představení.

"Odkud jsi?" zajímala se Wendy. "Z Jáchymova," odpověděla Markéta. "Já z Chebu, tak to jsem sousedky," radovala se exVyVolená.

Svobodu si dívky užívají, trochu je ale mrzí, jakým způsobem je televize prezentovala. "Teď mi všichni říkají, že jsem tlustá," posteskla si Markéta. "Mě se lidé taky ptají, proč tolik jím," připojila se Wendy.

"Rozhodně se nepovažuju za největšího jedlíka v domě. Byly tam holky, které toho snědly mnohem víc. Nova ze mě chtěla udělat jedlíka a tak ho udělala. Pravda ale je, že jsem jedla víc, než normálně," vysvětlovala Markéta.

"Přesně! Taky jsi měla hlad z nervů?" Reagovala Wendy. "Možná, ale spíš tam nebylo co dělat, tak jsem jedla nebo kouřila. Ale že bych byla takový jedlík, to vážně ne. Třeba jsem vůbec neměla maso, snad maximálně třikrát. Ale když byl dort, tak jsem si samozřejmě dala..."

Markéta se své kolegyni svěřila, že se jí po domě Velkého Bratra hodně stýská a klidně by se tam vrátila. "A ty jsi ráda, že jsi tam byla," ptala se. "Ano, ale raději jsem venku. Největší úspěch pro mě ale je, že jsem se do reality show vůbec dostala. Jestli jsem vypadla nebo nevypadla, to už je vedlejší."

Obě dívky se v současné době chtějí přestěhovat do Prahy a hledají si práci. "Soudní zapisovatelku za osmičku už vážně dělat nechci," řekla Markéta. Bývalá kosmetička Wendy souhlasila: "Mě hodně láká hraní. Herecké úkoly ve vile jsem si fakt užívala."

"Já jsem o showbyznysu vůbec nepřemýšlela, baví mě dělat nehtíky a v budoucnu bych si ráda otevřela nějaký kosmetický salonek," přiznala Markéta. "Tak to bych ti mohla poradit," slíbila Wendy a s Markétou si vyměnily telefonní čísla.

* ON-LINE S WENDY ZDE

* ON-LINE S MARKÉTOU ZDE