Wendy je po liposukci a vrací se do televize

Wendy si za přítomnosti televizních kamer nechala udělat liposukci boků. Tento chirurgický úkon proběhl minulý týden a úspěch je již viditelný.

„Měla jsem opravdu široké boky, nevešla jsem se do kalhot. Teď už to zvládnu bez problémů. Musí se to ale ještě zahojit,“ říká Wendy, která si na odsávání tuku velmi dobře pamatuje.

„Nebyla jsem v narkóze. Bylo to ze začátku nepříjemné. Pak jsem ale dostala pár injekcí a nic jsem necítila. Určitě z toho nikdo nemusí mít strach. Když jsem to zvládla já, tak to zvládne každý,“ směje se.

Wendy se živí jako vizážistka. Je to profese, které se vždy chtěla věnovat a splnila si tak svůj sen. Na reality show VyVolení vzpomíná ráda. „Bylo to úžasné a věřte, že na to nikdy nezapomenu.“ Dodnes se vídá se svými „spolubydlícími“ Emilem a Katkou.