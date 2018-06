Wendy a Zvěřina radí, jak uspět ve VyVolených

Už od rána se před G - Studiem, kde konkurzy probíhají, hromadí davy zájemců, kteří chtějí zkusit štěstí a bojovat ve Vile o luxusní ceny.



"Odhaduji, že je tady dnes něco kolem tisíce lidí, ale větší nápor očekáváme zítra, kdy nebude pracovní den," prozradil tiskový mluvčí televize Prima Ladislav Pavlík.

Wendy a Zvěřina radí jak uspět

Jakou taktiku zvolit? Tak tím si teď lámou hlavu tisíce lidí, kteří chtějí postoupit do nejužších výběrů, následně bojovat o hlasy televizních diváků a vychutnat si ten pocit, kdy se za nimi zavřou trezorové dveře Vily. Zaručený recept však neexistuje.



"Musí být originální, zajímaví, spontánní, upřímní. Já jsem byla svá a nepřetvařovala se, to lidi poznají," radí účastnice první řady VyVolených Wendy. Drsný Petr Zvěřina to vidí jinak. "Musejí hrát už od začátku. U komise hned říct, že jsem přišel vyhrát, ale vzápětí dělat, že je mi to úplně jedno. Je to celé hra. Já jsem to tak dělal - a vyšlo mi to."