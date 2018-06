Welchová byla sexbombou proti své vůli

Hollywoodská hvězda tehdy prahla po dlouho zvonícím telefonu, ve kterém by se ozývaly hlasy producentů předhánějících se v nabídkách. Prestižní role ovšem nakonec dostávala Marilyn Monroe. A to jen proto, že mladá a tehdy opravdu nádherná Raquel vystoupila v pořadu One Million Years B.C. v kožešinových bikinách.



"Šedesátá léta nebyla nejvhodnějším obdobím, v němž se žena stala sex-symbolem. Zvláště když začínal věk květinových dětí a protiválečného hnutí. Bylo to přinejmenším divné. Dali mi nálepku nejhezčí žena, ale odmítali mě obsadit ve filmech. Nesmírně ráda bych tehdy hrála role Marilyn v komediích, jakou je například Diamonds Are A Girls Best Friend. Můj talent zůstal nevyužit a já jsem byla odkázána pouze na zpěv a tanec. No, ještěže je ta doba za námi," shrnuje svůj životní úděl v Hollywoodu dodnes noblesní Raquel.



Krásná dáma ovšem, na rozdíl od svých mnoha vrstevníků, přežila doby slávy i úpadku. Přikládá to především dobrému původu a vychování.



Nakonec nachází na svém někdejším traumatu i pozitivní rys, když vysvětluje: "Přiznávám, že jsem žila a také přežila lépe než taková Marilyn nebo Rita Hayworthová. Většina z nás, amerických sex-symbolů, skončila velmi tragicky a náhle. Možná to bylo způsobeno také vlastním zázemím. Mám skvělou rodinu a nikdy se v ní nedělo nic podivného. Maminka nebohé Marilyn byla zavřená v sanatoriu. A Rita? Ta utíkala od svého otce kvůli nesnesitelné maceše. Kolem takových lidí se děje spousta šíleností a nakonec se sami stanou blázny," dodala Raquel.





