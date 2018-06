Weby v neděli aprílově žertovaly

Ani redaktoři ostatních webových magazínů na apríl nezapomněli. Nejzdařilejší blamáž prezentoval server FlashNews, který informoval o radikální přestavbě Karlova mostu. Starý přechod přes Vltavu bude prý zbourán a na jeho místě zbuduje společnost Nomura za pouhých 500 miliónů korun nové železobetonové přemostění.Důvod tohoto radikálního rozhodnutí je podle on-line magazínu deníku Práva prostý: "Celá vláda jezdí autem a ty, jak známo, na Karlův most nesmějí. Mnozí ministři proto ani nevěděli, kde přesně Karlův most je. Nápad s novým přemostěním, kde budou i dva pruhy pro automobily, se všem nesmírně líbil a vřele ho doporučovali."Poměrně zdařilý elaborát přinesl i technický magazín Živě. Informoval o tom, že data stahovaná na české počítače ze zahraničních serverů mají být v budoucnu zpoplatňována. Mnozí čtenáři se o povaze tohoto článku přeli v diskusním fóru, našli se i tací, kteří uvěřili a kvůli uvedenému se odmítali vrátit ze zahraničních stáží. Někteří návštěvníci, kteří ironický ráz příspěvku ihned odhalili, si posteskli, že po dosavadních zkušenostech s cenami za připojení k internetu by bylo možné tomuto výmyslu bez problémů věřit.Pracovníci agentury Korzo zaznamenali ekologickou katastrofu na Vysočině: v desetikilometrovém okruhu kolem chalupy Miloše Zemana prý uschly všechny stromy, neboť z nich premiér čerpal energii.O málo uvěřitelný žert se pokusil server Měšec, který přinesl zprávu o náhlém konci opoziční smlouvy a demisi Zemanovy vlády. Vzhledem k tomu, že Měšec píše o osobních financích, nebylo pro návštěvníky těžké tuto aprílovou blamáž odhalit.