Weaverová nepije ani na Silvestra

"Drog jsem se nikdy nedotkla, ani když jsem byla mladá, a mí kamarádi experimentovali s čím se dalo. Vždycky jsem tuhla strachem, co to se mnou udělá," uvedla hvězda sci-fi série Vetřelec.

Excentrická herečka si na svoji obhajobu postěžovala, že má dokonce problémy i s obyčejným alkoholem, jako je pivo nebo víno. Nemůže si tak vychutnat plnými doušky ani vítání Nového roku.

"Drogy by mě zřejmě úplně zlikvidovaly, skolí mě jedna sklenička vína. Mám velice citlivý nervový systém, tak musím být velice opatrná, abych náhodou něco nepřehnala. Kdoví, co by mě pak čekalo za problémy. Za něco takového mně nálada z alkoholu nestojí," dodala a podotkla, že proto nedokáže pochopit, jak se mohly dostat do světa zvěsti o tom, že si pochutnává na marihuaně.

Sigourney Weaverová zároveň přiznala, že se kvůli své abstinenci nevyhnula narážkám kolegů především během natáčení.

"Jakmile skončí natáčecí den a padne poslední klapka, jde se obvykle pít nebo se udělá večírek plný marihuany a alkoholu. Nemohla jsem jedno ani druhé, tak jsem byla za úplného hlupáka," dala se slyšet herečka a poznamenala, že už si na to ale postupem času zvykla.