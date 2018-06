Nespal jsem s 12 775 ženami, přiznává Warren Beatty

Autor Peter Biskind v knize Star: How Warren Beatty Seduced America z roku 2010 uvedl, že Beatty během svého života spal se 12 775 ženami. Podle herce je to ale takřka nemožné.

„Přemýšlejte o tom, vyspat se s 12 775 osobami. To by nejen znamenalo, že to bylo více lidí za den, nýbrž že jsem s nikým nespal opakovaně,“ řekl herec pro magazín AARP s tím, že to prostě není pravda.

Se sexem by musel začít v 16 letech, ročně se vyspat s 225 ženami, aby to stihl do roku 2010, kdy kniha vyšla. Navíc je od roku 1992 ženatý s herečkou Annette Beningovou (58), s níž má čtyři děti.

„S rodinou a manželstvím jsem si dal načas možná i proto, že jsem měl strach z jisté pomíjivosti vztahů,“ dodal herec, který se poprvé oženil v 54 letech.

Beatty ale uznává, že měl předtím v životě hodně lásek. Jeho partnerkami byly například Natalie Woodová, Cher, Barbara Streisandová, Madonna, Jane Fondová a Diane Keatonová.

„I když jsem nebyla do Warrena šíleně zamilovaná, oba jsme si sedli, přestože potřeboval mít sex několikrát denně, což mě unavovalo. Jednou jsem vyděsila svou přítelkyni Joanne Woodwardou, která byla vdaná za Paula Newmana, když jsem jí řekla, že potřebuji přestávku, protože to nekonečné souložení mě vyčerpává,“ napsala ve svých pamětech z roku 2013 Joan Collinsová.

Warren Beatty je ženatý od roku 1992 s herečkou Annette Beningovou, mají spolu čtyři děti (Filmový festival v San Diegu 29. září 2016):

