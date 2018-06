Walesa zůstal legendou

Současně dodal, že vyrobení těchto podvrhů bylo podle soudu součástí operace pod názvem Akce Oko, která na počátku 80. let měla zabránit udělení Nobelovy ceny Walesovi. "Říkal jsem to od počátku," prohlásil Walesa po vynesení rozsudku, který znamená, že může kandidovat v říjnových prezidentských volbách.Pro bývalého polského prezidenta znamená včerejší výrok soudu také ukončení deset let trvajících pochybností nad jeho minulostí.Walesovo jméno se totiž v roce 1992 objevilo na seznamu tajných spolupracovníků Státní bezpečnosti, který přednesl tehdejší ministr vnitra Antoni Macarewicz.Macarewicz sám před soudem počátkem srpna vypovídal a prohlásil, že nezměnil svůj názor z počátku 90. let, že Walesa byl tajným spolupracovníkem pod pseudonymem Bolek.Podobně včera vypovídal i bývalý šéf rozvědky Piotr Naimski: "Podle mého názoru Lech Walesa byl agentem bývalé Státní bezpečnosti," prohlásil Naimski ve své svědecké výpovědi před soudem.Soud však na tyto názory nevzal ohled a jednoznačně konstatoval: "Nenašli jsme jakýkoli důvod, abychom rozhodli jinak, než jak zní rozsudek," uvedl předseda lustračního tribunálu Risinski.Očištění Walesy z mnoha let táhnoucího se podezření přivítalo celé Polsko."Legenda zůstala legendou.Tato legenda je potřebná pro celé Polsko, pro naši demokracii, pro další generace," uvedla jako jiné sdělovací prostředky televize TVN.Obdobně zněly i první reakce polských politiků. "Lech Walesa je velkým symbolem demokratických přeměn, kterými Polsko prošlo, a velkým symbolem zůstane," prohlásil jeden z předáků postkomunistického Svazu demokratické levice Marek Borowski.Sám Walesa však po soudu současně s uspokojením z rozsudku konstatovat, že se samotným průběhem procesu je nespokojený."Jsem trochu znechucen, myslel jsem si, že to bude jednoznačnější, tak jednoznačné, že to přesvědčí i ty, kteří dosud věřili tomu, že jsem s Stb spolupracoval," uvedl bývalý prezident, který už ráno na počátku soudního stání očekával jasný rozsudek."Jestliže mají jako důkaz posloužit nějaké xerokopie, které může vyrobit kdokoli, pak je to celé šaškárna a já na šaškárny nemám čas," prohlásil Walesa s tím, že pokud by soud nerozhodl včera, dalšího stání byl rozhodnut se neúčastnit.Zatímco v případě Walesy došel soud k jednoznačnému závěru, jisté pochybnosti panují po čtvrtečním osvobozujícím rozsudku současného prezidenta Alexandera Kwasniewského.Tyto pochybnosti posílil sám Walesa, který bývalého vysoce postaveného komunistu Kwasniewského osobně hluboce nesnáší. "Samozřejmě že Kwasniewski s Stb spolupracoval, protože však byl jejich, nemusely na to být žádné formální dokumenty," prohlásil o svém nástupci a současně i soupeři v blížících se říjnových prezidentských volbách Walesa.Drtivá většina polské veřejnosti přijala ukončení mnoho týdnů se táhnoucí lustrační aféry s úlevou. Dokonce i výrazně pravicový tisk konstatoval, že je dobře, že Kwasniewski nebyl lustracemi z klání o post hlavy státu vyřazen."Dobře to dopadlo, je možné mít Alexandera Kwasniewského v oblibě nebo ne, ale takový konec procesu je nejlepší," napsal výrazně pravicový deník Zycie.Kwasniewski je v říjnových prezidentských volbách jasným favoritem, když má podle průzkumu podporu více než padesáti procent obyvatelstva.Naopak Lecha Walesu podporují dnes jen asi čtyři procenta Poláků a jeho šance jsou zcela minimální. Jak dodávají polští pozorovatelé, postavení Kwasniewského a Walesy lustrační procesy nijakým způsobem neovlivnily.