Našla jsem svůj protipól, říká o nové lásce Vendula Svobodová

"Myslím, že Vláďa je takový klidný a inteligentní člověk. Takový můj protipól, takže do sebe nějakým způsobem zapadáme. Doufám, že je to takhle v pořádku," uvedla na kameru iDNES.cz Vendula Svobodová, která na Waasovi obdivuje i jeho smysl pro humor. "Humor je ve vztahu důležitý. Jeden chápe druhého. Na tom hodně záleží," míní.

Svobodová a Waas se vůbec poprvé veřejně ukázali na víkendovém Plesu v Opeře. A jelikož to byl velký okamžik nejen z pohledu společenské etikety, šéfka Kapky naděje si na něm dala záležet. Speciální večerní šaty za několik milionů korun jí speciálně pro tuto příležitost ušila módní návrhářka Jitka Klett.

Ples v Opeře 2013 - Vendula Svobodová a návrhářka Jitka Klett

"Na modelu je osm kilo bílého zlata, jeho cena se pohybuje kolem 250 tisíc eur, tedy šest a půl milionu korun. Používali jsme nejkvalitnější přírodní materiály jako hedvábný taft nebo speciálně upravenou kůži. Zajímavostí je, že je na těchto šatech 28 metrů látky, což není na první pohled znát," upřesnila Klett.

Čas léčí

Vendula Svobodová se po boku nového partnera objevila jen několik dní poté, co uplynulo šest let od tragické smrti jejího prvního muže, skladatele Karla Svobody. Svobodová připouští, že s odstupem času hledí na brzký odchod své někdejší lásky a otce syna Jakuba s úctou a vděkem.

"Čas samozřejmě obrousil hroty, které u mě byly emotivního charakteru. Takové to sebeobviňování, říkání si proč k takové situaci došlo. Dnes na Karla vzpomínám tak, že to bylo patnáct společných let hezkého života," vzpomíná.

Jakub Svoboda Karel Svoboda

"Jsem ráda, že jsem je mohla po boku takového člověka prožít. Vlastně jsem vedle něj dospívala. Jsem mu za hodně věcí vděčná. Jediné, co je na této věci hodně smutné, že nevidí vyrůstat svého syna Jakuba, který je chytrý a úžasný kluk. Je mu čím dál víc podobný," uzavírá Vendula Svobodová.