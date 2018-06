Vztah Williamse a Hunterové se hroutí

Osmadvacetiletého Williamse, který se s dvaatřicetiletou Rachel Hunterovou, bývalou ženou Roda Stewarta, seznámil v únoru v Los Angeles, je prý vidět stále častěji v barech a na večírcích. Působí osaměle a zachmuřeně.

"Robbie Rachel přísahal, že začne novou stránku ve svém životě, ale soudě podle všeho se to nestalo. Byli k sobě důvěrní, ale jejich vztah stále visí na vlásku. Robbie ví, že se zblázní, jestli Rachel ztratí. Hluboko ve své duši ví, že se jí nevyrovná," řekl novinářům jeden z Williamsových přátel.

"Oběma zůstaly z předešlých vztahů nepříjemné pocity. Je to třaskavá směs, která má na ně špatný vliv," dodal.

Rachel Hunterová, původem z Nového Zélandu, odešla od Roda Stewarta, s nímž má dvě děti, po devíti letech manželství v roce 1999. Začala trpět depresemi, od té doby navštěvuje několikrát týdne psychoterapeuta a netají se tím.



V poslední době jí novináři vyčetli, že přes své značné jmění nepodporuje svého otce, který je nemocný a živí se na Novém Zélandu uklízením záchodků.

To Robbie Williams, který se stal hvězdou v polovině devadesátých let jako člen chlapecké hudební skupiny Take That a později se úspěšně vydal na sólovou dráhu, je pozorným synem. Média zjistila, že platí své matce nájemné za vilu ve výši 21 000 eur měsíčně.