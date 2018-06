Vztah s tetou Helenou už neexistuje, přiznala Lucie Vondráčková

"Jak vypadá tvůj současný vztah s tetou Helenou?" ptalo se duo Těžkej Pokondr. "Ten už neexistuje," odpověděla s hořkostí v hlase Vondráčková. "Takže úplně vymazáno?" ptali se dál moderátoři. "Hm," uzavřela debatu Lucie (Celý rozhovor dua Těžkej Pokondr na Frekvenci 1 si můžete poslechnout zde).

Napjaté vztahy v rodině muzikantské rodiny začaly poté, co se Helena Vondráčková začala stýkat se současným manželem Martinem Michalem. Mezi příbuznými si nenašel nikdo, kdo by jejich vztah - potažmo manželství - posvětil.

Helena Vondráčková a Martin Michal

Největším oponentem je bratr Vondráčkové Jiří, který proti Michalovi několikrát veřejně vystoupil a spustil tak i vlnu soudních sporů, v nichž se poté Vondráčkovo jméno skloňovalo ve všech pádech.

Rozepře nabraly na síle i kvůli sporu Vondráčková vs. Kubišová, který skončil u soudu kvůli údajnému nedodržení ústní smlouvy ohledně turné Golden Kids. "Už se dostala do stádia, kdy má vymyto, a vůbec neví, co je realita a co pravda," opřel se nedávno do sestry v Blesku Jiří Vondráček.

Jiří Vondráček s manželkou Hanou

Dusno, které se nad celým sporem bude ještě chvíli vznášet, bylo cítit i na letošním předávání cen Český slavík. Helena Vondráčková do Státní opery nedorazila, zatímco její kolegyně Marta Kubišová ano. "Helena pozvánku dostala, ale omluvila se, že nedorazí. Jen připomínám, že z nominací vypadla," řekl iDNES.cz Jaroslav Těšínský z pořádající agentury Musica Bohemica.

Soudní tahanice mimochodem názorově rozdělily nejen český šoubyznys, ale i bývalého a současného prezidenta České republiky. Zatímco Václav Havel stál na straně Kubišové, Klaus se postavil za Vondráčkovou. Především kvůli petici podepsané některými umělci, která mohla ovlivňovat rozhodnutí soudů.