Vztah Lounové a Marcuse je minulostí. Kvůli jiné ženě

Její partner, který ještě donedávna hrával v kapele Ewy Farné, se prozradil esemeskou. "Poslal ji omylem mně namísto té slečně," vypráví Lounová. "Smutné na tom je, že mi nebyl nevěrný poprvé. Jednou se to přehlédnout dá, ale když někdo vede paralelně dva vztahy, tak je to neomluvitelné. Musela jsem navíc přijít já a říct, že to takhle dál nejde."

Vztah s exotickým kytaristou, který byl mimochodem také spojován víc než jen pracovně s mladičkou Ewou Farnou, trval téměř sedm let. Stejně tak dlouho trval i ten první. "Jsem ve vztazích držák. Vzor mám asi u rodičů, kteří jsou spolu třicet let a skvěle jim to klape. Možná jsem naivní, ale partnerovi bezmezně věřím a dělám všechno pro to, aby se vedle mne cítil dobře. Tak mě napadá, že jsem vlastně v obou vztazích tak trochu zapomínala na sebe."

Kdo je novou láskou Marcuse Trana, Olga Lounová sice ví, ale nechce to prozradit. "Až se spolu ti dva někde objeví, bude to hned jasné," říká herečka.

Ta se teď musí co nejdříve vypořádat s bolestí v srdci, která je hodně čerstvá. Zapomenout na svou dlouholetou lásku jí bude nějaký čas rozhodně trvat, Marcus má prý v jejím bytě ještě věci a nespěchá s tím, aby si je odvezl.

Velkým pomocníkem herečky teď bude práce. "Točím novou desku u Víti Hádla, dotočila jsem seriál Vyprávěj, který teď běží v České televizi, natočila jsem skvělou reklamu, hraju v Draculovi. Práce mám dost a baví mě. Možná ale i díky práci náš vztah ztroskotal, měli jsme na sebe najednou málo času," uzavírá Lounová.