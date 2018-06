Vztah královny Alběty ke Camille se mění

Královna se setkala s Camillou v sobotu na soukromé oslavě v princově venkovském sídle Highgrove, kterou její syn pořádal u příležitosti 60. narozenin bývalého řeckého krále Constantina. Mezi hosty byli i Charlesovi synové - patnáctiletý princ Harry a princ William, který tento měsíc oslaví 18. narozeniny.

Přítomnost Camilly na sobotní slavnosti oživila spekulace, že princova dlouholetá přítelkyně bude nakonec pozvána na oslavy 100. narozenin královny-matky. Na hradě Windsor se má 21. června sejít na 500 hostů, kteří mají zároveň oslavit další letošní jubilea královské rodiny - 70. narozeniny královniny sestry Margaret a narozeniny dvou královniných dětí - padesátiny princezny Anny a čtyřicátiny prince Andrewa.

Podle listu The Daily Telegraph se Camilla Parker Bowlesová několikrát tajně setkala s arcibiskupem z Canterbury Georgem Careym. Církevní představitelé dávali v minulosti najevo, že Charles by se už neměl znovu oženit a ani by neměl vládnout s Camillou po svém boku.

List The Times však citoval vysoké zdroje církve, podle nichž by Charles a Camilla mohli mít do pěti let svatbu.

Podle nejnovějšího výzkumu veřejného mínění více než dvě třetiny Britů souhlasí se svatbou korunního prince Charlese s jeho dlouholetou přítelkyní Camillou Parkerovou Bowlesovou, která nemá šlechtický původ. Výsledky průzkumu zveřejnil britský deník The Mirror.

Se sňatkem prince s Camillou souhlasilo 68 procent dotázaných. Avšak 83 procent jich bylo jednoznačně proti, aby se Charlesova láska z mládí, stala někdy královnou.

Bouřlivé manželství Charlese se zesnulou princeznou Dianou skončilo rozvodem v roce 1996. V následujícím roce zahynula Diana při automobilové havárii v Paříži. V roce 1990 se Charles v televizním interview veřejně přiznal k cizoložství s Camillou a od té doby byl vztah většiny britské veřejnosti k ní velmi nevraživý.