Vztah Kidmanové s Kravitzem byl omyl

Tuto brazilskou umělkyni potkal Lenny na jedné party v Miami a hned se k ní začal intimně tulit, aniž mu vadila asistence novinářů a ostatních přítomných. - více ZDE

"Isis zná Lennyho již několik roků. On je velká, krásná a impozantní osobnost. A my ho s Isis zbožňujeme. Lenny by se k mé dceři hodil, byli by báječný pár. Jsem velmi potěšena, že spolu začali chodit," sdělila ochotně novinářům Rosania Arrudaová, matka Lennyho nové milenky.

Nicole na tuto výpověď odmítla reagovat. Její přátelé Rosanii odsoudili, protože je to podle nich zbytečné píchnutí do hereččiny rány.

Lenny Kravitz dal sám před nedávnem jednoznačně na srozuměnou, že se s Nicole intimně sblížil jen v zájmu mediálního zviditelnění a jinak je mu lhostejná. - více ZDE

Nicole Kidmanová, bývalá manželka Toma Cruise, začala s Lennym randit letos v létě. Minulý měsíc se dokonce rozhořely vášnivé debaty o jejich svatbě, protože se Nicole na veřejnosti objevila s prstenem nesoucím obrovský diamant. Od té chvíle se plnily všechny společenské magazíny zprávami o plánování svatby. Podle nich se Nicole měla stát Kidmanovou - Kravitzovou na jaře příštího roku. - více ZDE