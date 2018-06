Vztah Hejlíka a Písařovicové je u ledu, nemají na sebe čas

K sblížení dvou prominentů televizní obrazovky mělo dojít loni na podzim na finále soutěže Muž roku v Náchodě. Od té doby ale výrazný posun nenastal.

"Od rozchodu s bývalou partnerkou jsem skoro rok vesměs sám. S Danielou se občas vídáme, ale platí, že jsme stále nedošli přes hranici opatrného seznamování. Je to hodně tím, že vedu spíš kočovný život a Daniela je v práci také vytížená," objasnil Hejlík.

Tonya Graves, Josef Klír a Lukáš Hejlík na křtu výročního kalendáře Josefa Klíra

Herec, který na sebe výrazněji upozornil v seriálu Ošklivka Katka, má momentálně dva domovy. Jedním je statek v Říčkách u Brna, druhým Praha. "Už jsem si tu pořídil i byt, protože jsem si dal závazek, že nebudu jezdit. Jestli je něco, co mi leze krkem, pak je to právě řízení," doplnil herec, který brzy oslaví dvaatřicáté narozeniny.

Dekadence v Klírově stylu

Kromě herectví se Lukáš Hejlík věnuje i moderování společenských akcí. Naposledy provázel velkolepým křtem kalendáře návrháře Josefa Klíra, který v pražském Pallace Illusion pokřtil již desátý výtisk vlastní tvorby.

"Klírovy modely jsou samozřejmě pro odvážnější, ale desátý kalendář jeho tvorby je důkazem toho, že klientů má stále dost. Věrně se drží svého a když vidím večerní šaty, které modelky předváděly, tak si myslím, že okamžitě musejí zmizet. Já osobně jsem taky vyfasoval jeden velmi extravagantní model, který si vezmu na sebe i na ples do Národního divadla v Brně. Ale teď mě neberte vážně, on je to maškarní ples," směje se Hejlík a upřesňuje, že divadelní dekadence podobný kostým povoluje.

Křest Klírovy tvorby letos doplnila módní přehlídka večerních šatů i paruk salónu magDAlena, které si zájemci mohli na místě rovnou zakoupit. Součástí večera byla i bohatá tombola ze desetitisíce korun.