Vztah Dany a Petra začíná mít ve vile trhliny

Sanny rozhodně nebyla ta, kterou by v současné chvíli někdo tipoval jako horkého kandidáta na vyřazení ze soutěže. Celkem dostala od VV pět palců. Ona sama to ale tušila. "Já jsem to čekala stoprocentně. Jsem tu s nimi a znám je. A někteří jsou průhlední," prohlásila bezprostředně po volbě. Trochu jí mrzela volba od Tonyho, který jako důvod uvedl její špatnou náladu z nemoci.

Tajný agent Tomáš jakýmsi prapodivným důvodem označil Danu. Prý mu nedala cigaretu a snažil se to obhájit. Mluvil ale spíše nesmysly. Hned po Zúčtování ho zvala a bylo jí trapně, že to neudělala dříve a omlouvala se mu. Dosti absurdní situace.

Zřejmě z nudy se Pavel s Karin začali zpovídat jeden druhému se svým milostným životem. Karin trumfla Pavla jak v délce vztahu, tak i věku, ve kterém přišla o panenství. Možná právě tím inspirovali štáb, aby VyVolení uspořádali hru Otázky a odpovědi, díky které se rozhádali Dana a Petr.

Petr a Dana vstupovali do vily jako milenecký pár a všichni spíše čekali, že to budou zřejmě oni, kterým brzy bude chybět bližší kontakt. Ale hra na pravdu dokáže velké divy. "Já mám z Danči trochu strach, že je žárlivá. Musím to pak den vysvětlovat a vadí mi to," začal Petr.

Dvacet čtyři hodin denně vedle sebe je ale opravdu silná zkouška. "Jsem rád ve společnosti žen, slečen, ale jsem brzděn Dančou. Kdybych tu byl sám, asi bych se otevřel víc," takovými slovy už Danu rozlítil.

V sauně se ještě hádali. "Nech mě, mě už to prostě nebaví, Péťo, s tebou. Vždycky mi ublížíš, a pak se omlouváš," čertila se Dana. Stejně došlo na postel a usmiřování. "Miluju tě!" šeptal Daně do ucha Petr. Té se to líbilo, ale nemělo to mít dlouhého trvání.

Tajně do nich začal šťourat Tomáš. Tony dostal tajný úkol Danu balit a agent to hned využil k popíchnutí Petra, že je Dana koketa. "Krásně voníš, i když vím, že jsi se dneska ještě nemyla," laškoval s ní Tony. Prostě obrovská manipulace a divadlo. "Až ho bude líbat nebo se s ním vyspí, tak to budu vnímat," je zatím v klidu Petr. K tomu opravdu nedošlo, ale proběhl "ploužák". "Miluji tě!" šeptala Tonymu zklamaná, unavená a plná splínu.

Nemůžeme se pak divit, že Tony začíná mít "nedostatek" a sex mu začínají nahrazovat alespoň žhavé sny. A kdo hádá, že o Daně, vyhrává! "Pořád se mi o tobě zdá. Nebudu říkat co," svěřoval se hned po ránu. Pak to ale rozvedl: "Třeba se mi zdálo, žes mi to dělala pusou a nevím, jestli jsem spal nebo ne." - "Tys nespal?!" začala se smát na celé kolo Dana.

Do toho všeho ale štáb nařídil změnit zalehací pořádek v ložnici. Škatulata se skutečně pořádně "hejbala", až ve vile vznikl tajný spolek "záchodových debatérů" ve složení Martin, Pity a Karolína. "Udělali to naschvál, protože ví, že Sanny jede Marii," uváděl příklad spiknutí Martin. Schůzi zamaskovali pěkným spláchnutím a rychle rozpustili.