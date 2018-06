Vzpomínku na Muka zakončil smích, Vondráčkové i Kolářovi vypadl text

"Poprosím diváky, aby nikam neodcházeli. A naše hvězdy, aby písničku zazpívaly znovu," ozval se v závěru koncertu pokyn z přenosového vozu České televize, která hudební poctu Petru Mukovi natáčela. Režisér poté objasnil, že nastaly technické problémy, kvůli kterým se hit musí opakovat.

Helena Vondráčková s Petrem Kolářem pokorně počkali, než se hudba znovu rozjela. Vše se zdálo být dokonalé do chvíle, než intonačně zachyboval Kolář. "Teď jsem to zkazil já," omlouval se zpěvák, čímž se postaral o další úsměvy v hledišti. Tím ale problémy neskončily. Jen co se v textu dostalo na Helenu Vondráčkovou, udělala chybu i ona. "Mám u mikrofonu nějaký vlas, který mě tady lechtal," omlouvala se zpěvačka, jež po koncertě měla pracovně namířeno zpět na Slovensko, a jelikož byla odkázána na vlak, bojovala o každou minutu.

"Nemám moc času," vysvětlila divákům před čtvrtým spuštěním podkladové muziky k Stínu katedrál. "Teď se to povedlo, děkujeme," jásal v závěru režisér, který si spolu s vystupujícími vyloženě oddechl.

Benefiční vzpomínkový koncert nabídl téměř dvouhodinový mix nejznámějších hitů Petra Muka i písní, které zpíval v muzikálových projektech divadel Broadway a Hybernia. O jejich reprodukci se postarali Bára Basiková, Ilona Csáková, Václav Noid Bárta, Dan Hůlka či Kamil Střihavka.

V průběhu večera se na pódiu objevila i manželka zesnulého zpěváka Eva Muková s jejich čtyřletou dcerou Noemi, jež si symbolicky převzala část výtěžku z koncertu ve výši 100 tisíc korun. "Tímto bychom chtěli troškou přispět na výchovu a vzdělání malé Noemi," uvedl producent Oldřich Lichtenberg, který se u mikrofonu střídal se šéfem hudebního vydavatelství EMI Vladimírem Kočandrlem. Ten Mukové a spolutvůrcům zpěvákovy poslední desky V bludišti dnů Luďku Fialovi a Janu Dvořákovi předal Zlatou desku za úspěšný prodej, který přesáhl 10 tisíc prodaných nosičů.

"Všem moc děkuji, možná se budu opakovat, ale byla bych raději, kdyby tu teď Peťko stál místo mě a desku si sám převzal," prohlásila Muková.

Záznam benefičního koncertu odvysílá České televize na jaře příštího roku.