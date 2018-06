Vzpomínková vůně má své majitele

X-Lawyer

Nejvýrazněji na mne zapůsobila vzpomínka na pondělní ráno, kdy jsem obdivoval smyslnou krásu polooblečeného těla mé přítelkyně, která byla na odchodu do práce. Od včerejška totiž vím, že jsem ji viděl naposled. Do telefonu mi řekla, že mě opouští...Přesně to vystihuje zprofanované rčení, že člověk si začne opravdu věcí vážit až když je ztratí...