Vzít si milionáře: je to výhra?

Slovenská modelka Andrea Verešová chodila pět let s hokejistou Jaromírem Jágrem, letos na jaře se provdala za podnikatele a právníka Daniela Volopicha. Její kolegyně z přehlídkových mol Diana Kobzanová žije s podnikatelem Tomášem Peterou, Kateřina Průšová má bohatého přítele Vladimíra Konvalinku.

Krásné ženy přitahují úspěšné muže, a naopak. Sen o životě bez existenčních starostí spřádá snad každá dívka, šanci na úspěch mají jen některé. Až na výjimky jsou to ty, co mohou za bohatství nabídnout protihodnotu: krásu, mládí, společenskou prestiž, ale i "filipa".

Movití muži si totiž kromě vily s krytým bazénem a tenisovým kurtem zhusta žádají nadstandard také, pokud jde o ženy. A těm nemusí jít vždycky jenom o peníze. Zvlášť když "Pan bohatý a úspěšný" má i sex-appeal a charizma.

Jak se loví milionář

Cílevědomá kráska původem z Brna Martina Zbořilová, nyní Formanová, měla všechny předpoklady k tomu, aby mezi muži ukořistila excelentní úlovek. Po boku Karla Gotta poznala, že ji slavní a movití muži osudově přitahují. A nikdy se netajila tím, že má našlápnuto proklatě vysoko.

"Nejúžasnější bylo, že jsem mohla být Martinou Karlovou, přitažlivější a významnější, než jsem kdy doufala. Stala jsem se přítelkyní OBDIVOVANÉHO. Ovšem nic víc, bohužel," odhaluje v autobiografické prvotině Skladatelka voňavého prádla. Když odjela do Spojených států, uklízela domy bohatým Američanům. Ale pak vytáhla znovu do boje a nevyhlédla si nikoho menšího než oscarového režiséra Miloše Formana.

"Milý pane Formane, jsem studentkou Filmové akademie, v současné době žiju na Long Islandu a píšu svou diplomovou práci...," psala o 24 let staršímu režisérovi. Setkali se, zamilovali. Dnes na farmě v Connecticutu vychovávají dvojčata. Českou soutěž o milionáře Martina komentovat nechce. "Napadlo mě sice leccos srandovního, ale nechci si z tématu dělat veřejně legraci," říká.

A milionáře zdaleka "neloví" jen celebrity. Sedmadvacetiletá tmavovláska, říkejme jí třeba Klára, o sobě a o svém bohatém nápadníkovi prozradit nic nechce, o vztahu s multimilionářem se však rozhovoří: "Rád o sobě tvrdil, že patří mezi nejbohatší Čechy, a stále mě zval na kafe. Dlouho jsem ho odmítala, ale nakonec jsem svolila," říká atraktivní, dobře oblečená dívka.

Na první schůzce jí objednal bílé víno. Sklenička stála tři sta korun. Následovaly večeře v nejluxusnějších restauracích, kde bohatý podnikatel nechával tisícová dýška. "Jednou se opil a začal vykládat, kolik vydělává. Že milenkám kupuje byty, auta," vzpomíná Klára. "Ptal se mě: Chceš auto? Řekni značku. Chceš byt? Řekni si kde."

A zahrnoval ji drahými dárky: jednou luxusní voňavkou, jindy originální kabelkou za tisíce. Klára si mohla užívat života v přepychu, přesto muže odmítla. "Nebyl to můj typ. Nevyhovoval mi charakterově ani fyzicky. A nedokázala bych tyhle věci skousnout jen proto, že má peníze."

Jak se žije s milionářem

Devětadvacetiletá moderátorka a zpěvačka Gábina Partyšová se seznámila s podnikatelem Josefem Koktou, o dvacet let starším, před lety na koncertě Heleny Vondráčkové v Českých Budějovicích. Postupně zjistili, že je jim spolu fajn, vzali se a na Nový rok čekají potomka.

Život v dostatku podle ní poskytuje svobodu, ale také přináší dost závisti. "Uvědomuju si, že bez manžela bych těžko na dovolených bydlela v nejlepších hotelích, jezdila v nejlepších autech a žila v perfektně vybaveném domě," říká osvíceně, ale jedním dechem dodává, že "peněz může mít člověk jako šlupek, ale zdraví, pohodu a lásku si fakt koupit nelze". Díky bohatému manželovi se může věnovat své pěvecké kariéře. Kokta Partyšové finančně pomáhá s vydáváním desek a s jejich propagací.

"Každá samička hledá silného samce, který uživí ji a její děti. Tak to zařídila příroda. Ale stejně tam musí zafungovat láska," tvrdí Partyšová, jež prý neodmítala ani pohledné, šikovné, byť nemajetné muže. Bylo to ale v době, kdy ještě nepřemýšlela o budoucnosti. A do reality show o milionáře by se prý ve dvaceti klidně přihlásila.

To Michaela Maláčová, bývalá československá miss z roku 1991, patří mezi samostatné a nezávislé ženy. Šestatřicetiletá absolventka produkce na FAMU a někdejší tisková mluvčí ODS vybudovala vlastní soutěž Česká miss. A daří se jí i v osobním životě. V současnosti čeká už druhé dítě s miliardářem Zdeňkem Bakalou. Než ho potkala, žila prý Maláčová v průměru, teď se tedy ocitla v nové situaci. "Teprve se v ní učím žít. Když má člověk hodně peněz, musí najít způsob, jak s nimi nakládat. Je to velká odpovědnost, protože většinou živíte další lidi, ale je to samozřejmě příjemné. Určitě to občas svádí k pocitu nadřazenosti. Člověk se musí snažit nezblbnout, nepřijít o rodinu a přátele, uchovat si stále lidskost a pokoru," míní ředitelka České miss.

Vadí jí však to, že úspěch je u nás zdrojem zloby. Někdejší miss se zdá zcela přirozené, že se ženy snaží spojit svůj osud se schopnými muži. "Pokud tam je navíc tučné konto, je to jako výhra v loterii. Ale nesmí to být prvotní a jediné hledisko, pak to špatně dopadá," dodává.

Rozchod s milionářem

Mirka Čejková, oblíbená moderátorka Televizních novin, takřka před pěti lety opustila svou práci a vydala se za svým mužem, golfistou Alexem Čejkou, do Spojených států amerických. Po půl roce manželství skončilo kvůli jiné ženě. Rozvod Čejkových se zapsal do soudních análů. Bývalá moderátorka po manželovi žádala měsíční přídavky na jejich dva syny ve výši 300 000 korun. Soud jí přiznal 270 000 korun, což jsou největší alimenty v Česku.

Také herečku Kateřinu Brožovou provází nelichotivá nálepka zlatokopky. Ona se tomu ale rozzlobeně brání a svůj život s několika milionáři vysvětluje shodou náhod. "Pohybuju se v určité společnosti a řekněme, že jsem se náhodně potkala s lidmi z nějakých kruhů," řekla před půl rokem pro Magazín MF DNES.

Brožová má pětiletou dceru s podnikatelem Zdeňkem Tomanem. S finančním vyrovnáním po rozvodu a 25 tisíci korunami alimentů příliš spokojena není, ale tvrdí: "I když si život bez mužů nedokážu představit, nemusím se na ně spoléhat. Makám a postarám se o sebe sama."

Chystanou reality show Vem si mě! kritizuje. "Jako televizní zábava je to snad ještě O. K., jinak spíš škodlivá věc, která motá hlavu pubertálním slečnám. Jako by bylo normální vyhrát bohatého chlapa, brát si někoho pro peníze," pohoršuje se.

To zřejmě nejbohatší Češka, osmapadesátiletá Ivana Trumpová, se za svoji slabost pro život na vysoké noze nestydí. Po rozvodu s miliardářem Donaldem Trumpem v roce 1992 vysoudila Ivana 25 milionů dolarů a roční apanáž šest milionů. "Donald nebyl bohatý, když jsme se brali. Úspěch byl náš společný. Po rozvodu jsem sice dostala peníze, ale ty jsem rozmnožila nejmíň tisíckrát," pyšně říká s poukazem na vlastní schopnosti v byznysu.

A ty jsou prokazatelné. Ivana má v Americe pět firem, osm domů a krásnou jachtu. Činí se v byznysu i ve vztazích. V těch se ovšem "přehrála" do jiné role - dopřává si mladé muže. S jedním z nich, o 20 let mladším italským modelem Rossanem Rubicondim, se letos zasnoubila.

Muž, o něhož se „hraje“

Sedmatřicetiletý Michal Červín měl nařízeno zůstat až do zahájení soutěže v utajení. Tvůrci reality show Vem si mě! tvrdí, že je to dobře situovaný muž, který má na kontě částku nikoliv jen se šesti, nýbrž rovnou se sedmi nulami. Rozvedený otec sedmiletého syna podniká v reklamě a organizuje golfové turnaje.

Kdo byl ve hře

Zazněla i jména jako Jaromír Jágr nebo Milan Baroš, ale prý by to nebyli kandidáti podle představ štábu. "Cílem nebylo získat pro tento pořad superznámou osobnost," tvrdí zástupci Novy.

Kdo je skutečný boháč

Kritéria bohatství se posouvají. Milionový majetek přiznává už více než polovina lidí v Česku. Milion dolarů má na účtech nebo v akciích skoro 15 tisíc Čechů. Nedávný žebříček časopisu Týden evidoval 101 českých a slovenských miliardářů. Na prvním místě byl Petr Kellner, většinový vlastník finanční skupiny PPF (120 - 150 miliard), druhý byl Andrej Babiš, majitel skupiny Agrofert, (50 - 60 miliard) a třetí finančník Pavel Tykač (33 miliard).