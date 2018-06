Vzít si Gwyneth bylo jako vyhrát v loterii, říká Martin o Paltrowové

"Je pravda, že jsem měl jen jeden vážný vztah v životě a jsem v něm," prohlásil Martin v ranní show televize CBS.

Moderátor to označil za výrazný životní skok od nezávazných vztahů do manželství. "Jaký skok? Od ztroskotance po vítěze Oscara?" reagoval Martin.

"Bylo to jako vyhrát v loterii," dodal.

Martin a Paltrowová jsou spolu už osm let a mají sedmiletou dceru Apple a pětiletého syna Mosese. Právě děti prý změnily přístup k práci zpěváka skupiny Coldplay.

Gwyneth Paltrowová a Chris Martin Chris Martin s dětmi v Disneylandu

"Dá vám to smysl. Líbí se mi, co to udělalo. Už jen ta představa, že budete muset pracovat tvrdě, aby se vaše děti měly dobře," prohlásil.

S manželkou se ale Martin nerad objevuje na červeném koberci. Sama Paltrowová to nedávno v magazínu Elle vysvětlila tak, že její muž chce dělat hudbu pro své fanoušky a netouží být vnímán jako jeden ze slavného páru.