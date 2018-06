Vzestupy a pády roku: úspěch netanečníka Pavláska i nevěrník Slováček

Pády roku 2015

Polonahá Kynychová v Opeře

Dress code na Ples v Opeře je jasný - dámy musí přijít ve večerní róbě, pánové ve smokingu nebo fraku. Vzhledem k důstojnosti akce se nedoporučují příliš odhalené šaty. Cvičitelka Hanka Kynychová (47) ale letos vsadila na hodně odvážný model. Přišla v růžovém body překrytém průsvitnou řízou.

VIDEO: VIDEA ROKU: Skoro nahá Kynychová v Opeře

„Když jsem dostala nabídku nést tento model, tak jsem tušila, že je možná trošku odvážnější. Ale pak jsem si řekla: Holka, vždyť tady všem povídáš, jak by měli zdravě jíst a jak by měli o sebe pečovat. Tak jsem to vzala jako výzvu, dala jsem to na sebe a nakonec jsem i spokojená. Šla jsem s kůží na trh a uvidím, jak to společnost přijme,“ řekla Kynychová.

Nevěrník Felix Slováček

Saxofonista Felix Slováček (73) se v létě přiznal manželce Dagmar Patrasové (59), že jí byl nevěrný. Patrasová ho vzala na milost, protože to s milenkou údajně ukončil. Pár týdnů na to se ale Slováček ve společnosti znovu objevil po boku výtvarnice Lucie Gelemové (32), o níž tvrdil, že jí jen pomáhá rozjet kariéru. Patrasová podala žádost o rozvod a výtvarnici označila za zlatokopku.

VIDEO: Dáda rodičům manželovy milenky: Naplácejte jí

„Někdy ta děvčata, která si něco usmyslí, zvlášť když jsou narozená v Kozorohu, jako ta naše - jak říkají mladičká - výtvarnice, tak si jdou tvrdě za svým cílem. Myslím si, že to je také otázka výchovy v rodině. Takže vzkazuji do Budějovic jejím rodičům, že by jí měli naplácat na zadek a vzít si ji pěkně domů,“ řekla herečka (více zde).

Oběti missí nemoci

S přítelem jsem se seznámila ještě před soutěží a náš vztah vydrží. To říkají královny krásy po zisku korunky ještě předtím, než je skolí missí nemoc. Tedy než se dostanou do víru showbyznysu a večírků, což někteří partneři nezvládnou a nakonec se dvojice rozejde. Epidemie missí nemoci letos postihla Českou Miss 2014 Gabrielu Frankovou (21), která se po dvou letech randění rozešla s přítelem Romanem Štěpánkem. Letošní Miss Nikol Švantnerová (22) měla také namále. S fotbalistou Jakubem Horou se rozešli, ale nakonec se znovu dali dohromady.

Scéna české modelky v letadle

Česká modelka Žaneta Hučíková (34) způsobila v letadle v USA velké pozdvižení kvůli své kočce. Chtěla ji mít i přes zákaz na palubě a údajně se poprala s letuškou. Letadlo na mezinárodní lince s 250 lidmi na palubě nakonec muselo nouzově přistát za doprovodu stíhaček. Modelku po přistání zadrželi kvůli prošlému vízu. Hučíková později vysvětlovala, že letadlo nouzově přistálo, protože si posádka myslela, že má modelka zbraň.

„Někdo reportoval, že mám u sebe zbraň, na základě čehož musel pilot nouzově přistát v Denveru a letadlo bylo doprovázeno dvěma stíhačkami. Žádná zbraň se samozřejmě nenašla, jednalo se o poplašnou zprávu. Letušku jsem nijak neuhodila, pouze jsem strčila do dveří, které mi nechtěla otevřít,“ řekla (více zde).

Lucie Bílá je zase sama

Ačkoliv se zpěvačce Lucii Bílé (49) daří v práci, v osobním životě jí to moc nevychází. Letos se už po osmnácté stala Zlatou slavicí, ale zažila i další rozchod. Podnikatel Petr Makovička (37), se kterým Bílá žila pět let, se od ní na podzim odstěhoval. Před Makovičkou žila Bílá se zpěvákem Václavem Noidem Bártou, kterého si dokonce vzala. Manželství se ale rozpadlo v roce 2008. Jejím prvním manželem byl hudebník Stanislav Penk, s nímž se však rozvedla už po roce.

Vzestupy roku 2015

Taneční dřevo Pavlásek

Ještě nikdo nedokázal tak rozzlobit diváky televizní soutěže StarDance jako Lukáš Pavlásek (37). Zatímco jedněm byl tak nesympatický, až psali do České televize rozhořčené reakce, druzí mu posílali tolik hlasů, že se v soutěži dostal až do finálové trojky, přestože tančí ze soutěžících nejhůře.

VIDEO: Freestylový tanec bronzového Lukáše Pavláska

„Když někdo o mně napíše něco hnusného, tak si říkám, že stojí za to naštvat ho ještě víc. Že bych se natruc chtěl ve StarDance dostat co nejdál, až do finále, abych podráždil tyhle strážce dobrého vkusu,“ prohlásil komik ještě předtím, než ve finále nakonec skončil na bronzové příčce (více o finále StarDance zde).

Poláková a Liška rodiči

Herečka Barbora Poláková (31) a Pavel Liška (43) se v září stali rodiči. Narodila se jim dcera Ronja, která dostala jméno podle postavy z loupežnické pohádky.

„Čověče, všechny jste říkaly, že to bolí, ale že to bolí tak moc, to jsem teda nečekala. Byly tam dva momenty, kdy jsem v duchu pomyslela na to, že to není možný, kolik žen na světě tohle zvládlo a jaký jsou všechny hrdinky a že není možný, že to dokážu i já. A všechny ženy na světě, co to mají za sebou, jsem neuvěřitelně obdivovala a uctívala. Ale pak jsem se kousla a vydržela to. Bylo pro mě moc důležitý, aby všechno probíhalo přirozeně,“ svěřila se Poláková, která slavila úspěch také svojí písní Nafrněná a vydala desku.

Barbora Poláková ve svém klipu Nafrněná

Havlová hvězdou ve Varech

Bývalá první dáma Dagmar Havlová (62) zářila na červeném koberci na 50. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech.

„Dagmar Havlová tentokrát nevyužila um žádného zvučného návrháře, ale vsadila na vytříbený vkus Lenky Vacvalové. Vyplatilo se. Šaty značky Alae by Lenka Vacvalova jsou pro bývalou první dámu trefou do černého. Líbí se mi střih, který decentně zvýrazňuje postavu, originální vlečka, která šatům dodává slavnostnost, i kobaltově modrá. Krásně vybrané jsou i doplňky. Róba hodná opravdové hvězdy,“ okomentovala herečku módní policistka Martina Hřebíková (celou módní policii z Varů najdete zde).

VIDEO: Móda ve Varech: skvělé modely i přešlap s chlupem

České šaty na královské svatbě

Návrhářka Tatiana Kovaříková (49) může byt pyšná. Její šaty se objevily v létě na švédské královské svatbě. Měla je manželka nejmladšího syna britské královny Alžběty II. Sophie, hraběnka z Wessexu. Večerní šifonové šaty v barvě holubičí šedi ušité na míru dostala darem přímo od návrhářky při své návštěvě Prahy.

Žádost o ruku na jevišti

Zpěvačka a herečka Michaela Doubravová (24) v září prožila jeden z nejkrásnějších dní ve svém životě. Její přítel a kolega Roman Tomeš (27) ji požádal o ruku. Před svou vyvolenou poklekl na jevišti přímo před diváky odpoledního představení Osmý světadíl. „Míšo Doubravová, vezmeš si mě?“ ukončil představení muzikálu Tomeš.

Překvapená herečka v slzách dojetí odpověděla příteli, s nímž chodí tři roky, „ano“ a divadlem se rozhostil bouřlivý aplaus ve stoje (více zde).