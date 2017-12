Vzestupy a pády roku: posila klanu Trojanů i podvedená Bohdalová

Část 1/10

VZESTUP PRVNÍ: Posila hereckého klanu

Může se stát novou hvězdou. Má na to ty nejlepší předpoklady. Má slavné příjmení, herecké geny po obou rodičích - mamince Kláře Pollertové-Trojanové a otci Ivanu Trojanovi, i charizma. Josef Trojan se objeví v připravovaném filmu Děti samotářů.

„Já vím a počítám s tím, že mi některé nabídky budou chodit kvůli příjmení, protože to třeba bude pro společnost žhavý. Tak jo, nebudu se tomu bránit. Otázka taky je, jestli vůbec poznám, že to je na základě mého příjmení. A když už to vezmu, musím tam odevzdat maximum, abych nepošpinil tu tátovu a v podstatě i máminu těžce vydřenou hereckou kariéru,“ prohlásil začínající herec, jehož strýc Ondřej je producent a režisér a dědeček Ladislav je také hercem.