Vzácný varan snesl v zoo vejce

"Když jsem to dneska lidem říkal, nikdo mi nechtěl věřit, že to není apríl," smál se mluvčí zoo Martin Vobruba.



"Samice byla asi týden neklidná, hrabala a hledala místo pro hnízdo, ráno už měla vejce zahrabaná v písku," řekl Honsa.

Samice snesla vejce už loni, tehdy ale nebyla oplodněná, takže se vytoužených mláďat v zoo nedočkali. Pokud se vše podaří, mláďata by se mohla vylíhnout za 200 dní.

"Šance je poměrně malá, byla by opravdu veliká rarita, kdyby se to podařilo, i snůška oplodněných vajec je ale sama o sobě vzácná," řekl Honsa. Vejce přemístili zoologové do umělé líhně, kde mohou lépe zajistit optimální podmínky a zabránit jejich poškození.

Když zoo pár varanů v roce 1997 získala jako dar od indonéského prezidenta, byla pátou zahradou na světě, která tyto vzácné ještěry chovala.