Vyzývavá panna Britney oslaví dvacet let

Jejím vyvoleným je zpěvák chlapecké kapely ´N SYNC Justin Timberlak, v jehož náručí se Britney objevuje už několik měsíců. Plavovlasá hvězda před časem prohlásila, že si Justina určitě jednou vezme a že to možná bude už příští rok. Ovšem "zaručené" zprávy o přesném datu svatby v den svatého Valentýna 14. února, které kolují na internetu, jsou zatím zřejmě pouhé fámy.

Britney Jean Spearsová se narodila jako druhé dítě rodičů Jamie a Lynne v malém městečku Kentwood v státě Louisiana na jihu USA. Zpívá už od dětství.

Dosud největším dnem její kariéry je patrně 12. leden 1999, kdy se její debut …Baby One More Time dostal na špičky hitparád. Také písnička a stejnojmenné album Oops!…I Did It Again zaznamenaly velký úspěch nejenom v USA, ale v celém světě včetně ČR.