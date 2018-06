VIDEO: Nová výzva, v níž teenageři hyzdí svůj vzhled, účel neplní

Mladí lidé ze sebe dělají šeredy, aby pak ukázali, jak jsou krásní, a mají za to, že tím pomáhají bořit předsudky vůči vzhledu. Dělají ovšem pravý opak. Vesměs jsou to krasavice a krasavci, kteří ze sebe dělají ošklivce srostlým obočím, pupínky na obličeji a brýlemi. Když se promění do svého skutečného vzhledu, vypadají většinou přesně jako z časopisu.

Jejich vrstevníky, kteří mají skutečně problém s akné, musí nosit brýle nebo zkrátka nevypadají podle rozšířeného ideálu krásy, zřejmě jejich videa příliš nepovzbudí, právě naopak.

Účastníci výzvy si z jejich nedostatků dělají legraci, a akce s podtitulem „nesuď knihu podle obalu“ je tak paradoxně sama velmi odsuzující.

Líbí se vám výzva Don't Judge?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 12. července 2015. Anketa je uzavřena. Ne 1083 Ano 66

Ale najde se i pár mladých lidí, kteří výzvu pojali po svém a ukázali, že jsou se svým vzhledem spokojeni, i když nesplňují parametry běžného ideálu krásy. Mezi nimi je třeba mladík s nadváhou, který si pomaloval obličej a po „proměně v krasavce“ natřásal do kamery své špeky.

Účastníci výzvy se navíc stali nevědomky součástí velké reklamy na aplikaci, pomocí níž svá videa natáčejí a šíří.