Výzkumníci chtějí střílet delfíny

Zmíněný druh delfínů, který čítá asi 130 tisíc jedinců, není podle Öyena ohrožen vyhynutím. Ochránci životního prostředí však mají jiný názor. Sue Fischerová z britské ekologické organizace WDSC má podle norské agentury NTB za to, že žádost působí spíše jako nepodařený vtip než jako něco, co má co dělat s vědeckým výzkumem.

Rozhodnutí o tom, zda budou delfíni odchyceni a zabiti, teď záleží na norském ministerstvu. Ministerstvo rybolovu přitom před časem výzkumníky údajně samo požádalo o to, aby se o uvedené delfíny více zajímali. Institut v Bergenu uvádí, že hon na delfíny by tak jako tak neměl začít dříve než příští rok.

Žádost o povolení však přichází jen pár týdnů po problematické akci norských lovců, kteří chtějí zredukovat údajně přemnožené norské vlčí smečky. Protesty mezinárodní veřejnosti nakonec donutily severské lovce, aby své původní plány alespoň zmírnili. V případě vlků se však - na rozdíl od delfínů - nikdy neargumentovalo vědeckými záměry.